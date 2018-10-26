Україна реанімує будівництво каналу Дунай-Чорне море

АМПУ розробить обгрунтування будівництва глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море

Адміністрація морських портів України (АМПУ) планує почати розробку нового техніко-економічного обгрунтування проекту створення глибоководного суднового ходу (ГСХ) Дунай – Чорне море. В разі реалізації проекта, порти Рені та Ізмаїл отримають нові можливості для зростання вантажопотоку.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Економічна доцільність реалізації проекту, стан гідротехнічних споруд і можливість виконання робіт була обговорена на нараді з цього питання за участю заступника міністра Юрія Лавренюка, а також представників АМПУ.

Зараз АМПУ збирається готувати ТЕО проведення робіт на українській ділянці дельти Дунаю, за результатами якого буде визначено найбільш сприятливий варіант створення каналу на українській ділянці дельти Дунаю. Після того, як ТЕО буде готове, Україна поінформує Румунію про заплановану діяльність на прикордонній території.

Ресурси і потенціал портів Рені та Ізмаїл величезний і ми повинні використовувати його на повну потужність. Днопоглиблення в каналі дасть можливість розвитку портів, залучення нових вантажів і створить всі необхідні умови для розвитку конкуренції українських портів з румунськими, – зазначив Лавренюк.

Канал Дунай – Чорне море був відкритий в серпні 2004 року в режимі експлуатаційно-експериментального суднового ходу. Навесні 2005 року в результаті потужних паводків на Дунаї за відсутності огороджувальної дамби і днопоглиблювального флоту рух по ГСХ було призупинено.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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