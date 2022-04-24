Україна та Польща створять спільне підприємство, аби "кардинально" збільшити експорт

Україна та Польща підписали меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері, згідно якого створять спільне логістичне підприємство двох країн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Після розв'язання росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена", – заявив Шмигаль.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Шмигаль зауважує, що це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

Робота над створенням такого спільного підприємства розпочнеться негайно, пишуть в Укрзалізниці. Як зазначив очільник УЗ Олександр Камишін, концепцію спільного підприємства сторони почали готувати вже через тиждень після початку війни.

Також сторони домовилися спільно вирішувати технічні та організаційні проблеми – різні митні правила, використання різних колій, пошук вільного рухомого складу.

Нагадуємо:

В умовах повномасштабної війни Росії проти України вітчизняні порти опинилися в умовах блокади. Саме через порти переважно експортувалися основні статті українського експорту – аграрна та металургійна продукція.

Внаслідок цього продажі України за кордон вдвічі скоротилися, причому агропродукції вдалося у березні вивезти обсягом 200 тис тонн проти 5 млн тонн до війни. Обсяги поступово зростають завдяки залізниці, на яку переорієнтувався експорт, але ці потужності обмежені як логістичними можливостями з боку ЄС, так і української залізниці.

Завдяки залізниці Україна може постачати продукцію в європейські порти, зокрема – у польський Ґданськ, та експортувати її далі.

Источник: epravda.com.ua

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