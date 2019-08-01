Україна та ЄС збільшили квоти для українських експортерів м’яса птиці

Сьогодні, 30 липня Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Угоду між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Згідно зі змінами річна квота на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці буде поступово збільшена у 2,5 рази. Вказані зміни набудуть чинності після їх ратифікації Парламентами обох сторін.

Источник: me.gov.ua

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