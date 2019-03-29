Україна та Туреччина поглиблюють співпрацю у сфері оборонної промисловості

Під час міжнародної виставки військово-морської та авіакосмічної промисловості LIMA-2019, яка зараз проходить у Малайзії, відбулась зустріч української та турецької делегацій. Генеральний директор Держконцерну Павло Букін та Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло зустрілись із Головою Комітету з оборонної промисловості Туреччини Ісмаїлом Деміром та Послом Туреччини в Малайзії Мерве Кавакчі.

Під час зустрічі було обговорено поточний стан численних двосторонніх проектів у сфері військово-технічного співробітництва, а також перспективи всебічного поглиблення взаємовигідних відносин між оборонними комплексами України та Туреччини. Сторони запевнили, що будуть надавати максимального сприяння та найвищого пріоритету вже існуючим та запланованим проектам.

Зазначимо, що наразі турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною у сфері цифрових систем зв‘язку, ударних дронів, авіаційного високоточного озброєння тощо. Натомість українська оборонна промисловість веде спільні проекти зі створення військово-транспортного літака Ан-188, систем активного захисту для бронетехніки та радіолокаційних систем. Окрім того, існує ряд проектів у сферах спільного виробництва боєприпасів, комплектуючих для безпілотників та засобів зв‘язку.

Нагадаємо, що нещодавно оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 успішно пройшли випробування в небі України. Турецькі дрони були озброєні високоточними авіабомбами MAM-L від турецької компанії Roketsan.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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