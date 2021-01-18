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Україна вже експортувала 27,2 млн тонн зернових та зернобобових культур

Україна вже експортувала 27,2 млн тонн зернових та зернобобових культур

За даними Держмитслужби станом на 15 січня Україна експортувала 27,2 млн тонн зернових та зернобобових культур. У розрізі культур на зовнішні ринки поставлено:

пшениці – 12,6 млн тонн;

ячменю – 3,9 млн тонн;

жита – 1,7 тис. тонн;

кукурудзи – 10,3 млн тонн.

Крім того, експортовано борошна 81,5 тис. тонн у перерахунку на зерно.

Загалом, зернових, зернобобових культур та борошна експортовано на світові ринки 27,3 млн тонн.

«Міністерство здійснює регулярний моніторинг ринку зерна та на постійній основі інформує про поточний експорт операторів ринку. У поточному 2020/2021 маркетинговому році вже експортовано 12,6 млн тонн пшениці. Це повністю відповідає запланованій динаміці, яку ми з профільними асоціаціями узгодили, підписавши відповідний додаток до Меморандуму про взаєморозуміння на ринку зерна», - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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