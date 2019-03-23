Україна збільшить постачання харчових продуктів до Канади

Канада зацікавлена в імпорті українських продуктів харчування, зокрема яблук, яєць, м’сяса. З метою погодження вимог до імпорту цієї продукції в Україну прибуде канадська делегація.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на АПКинформ.

Під час переговорів голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і прав споживачів та регіональним представником Канадського агентства з контролю харчових продуктів, сторони обговорили питання виходу української продукції на ринок Канади. Канадська сторона зацікавлена в імпорті українських яєць, м’ясних харчових продуктів та яблук.

У зв’язку з цим у травні в Україну прибуде місія компетентного органу Канади з метою проведення аудиту вітчизняної системи державного контролю, — зазначили в прес-службі відомства

Нагадаємо, що Україна та Канада уклали договір про зону вільної торгівлі, яка запрацювала з 1 серпня 2017-го року.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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