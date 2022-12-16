Українці масово змінюють провайдерів домашнього інтернету

Українці вишиковуються в черзі до інтернет-провайдерів, які працюють навіть при відключенні електрики. Які компанії виграють від цього?

“У когось висить 1000 заявок на підключення абонентів, і він не встигає, а у когось зменшення абонбази та доходів”, – описує ситуацію на ринку директор Департаменту розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик.

Російські атаки на українську енергетику спровокували незаплановану міграцію клієнтів провайдерів домашнього Інтернету. У виграші компанії працюють на сучасній технології PON. Їхні послуги доступні навіть при відключенні електроенергії. Що залишається решті?

Кому повезло с PON, ADSL и энергонезависимостью

“Якщо у провайдера є PON, до нього стоїть черга”, – каже телеком-експерт Олександр Глущенко. PON – passive optical network – відносно молода енергоефективна технологія підключення фіксованого Інтернету. Для роботи потрібно загоїти лише дві точки – технічний майданчик провайдера та Wi-Fi роутер користувача.

Завдяки цьому доступ до дротового інтернету є навіть тоді, коли в будинку чи в цілому кварталі вимикають світло. Абоненту достатньо загоїти роутер від повербанку чи іншого джерела або безпосередньо підключити інтернет-кабель до комп’ютера.

“Якщо порівнювати дані з доблекаутним періодом, у листопаді кількість заявок на підключення послуги зросла в п’ять разів”, – підтверджує попит гендиректор Vega Сергій Скрипніков. Провайдер фіксованого інтернету – відносно новий напрямок бізнесу “Vodafone Україна” . Другий за розмірами гравець українського ринку викупив Vega у попереднього власника Ріната Ахметова у вересні 2021 року.

Vega, як і більшість українських провайдерів, не розкриває точної кількості користувачів. На момент угоди з Vodafone конкуренти оцінювали його базу у 60 000 абонентів. CEO оператора Ольга Устинова озвучувала амбітну мету в мільйон клієнтів до 2024-го — у зростання мали вкласти до 500 млн грн. Війна ці плани не змінила, говорила вона в інтерв’ю Forbes у червні, прогнозовану суму інвестицій збільшили на 8%.

З 24 лютого Vega підключила понад 126 286 нових домогосподарств, каже Скрипніков. У цю метрику компанія вважає всі квартири та будинки, які мають технічну можливість підключити послуги. З осені зростання бази драйвує наявність GPON – одного з варіантів незалежного підключення. Тож компанія наростила інвестиції у розширення покриття саме цієї технології, каже Скрипніков, не конкретизуючи суми.

Інший великий провайдер “Київстар” про свої кроки розповідає коротко і без деталей: “Проробляємо різні варіанти зменшення залежності сервісу “Домашній інтернет” від електропостачання”. Серед цих кроків – акумуляторні батареї, безперебійники на обладнання в будинках та модернізація оптичної мережі.

“Тільки у Києві є заявки на підключення до енергонезалежного інтернету – як на три місяці наперед порівняно з довоєнним темпом замовлень”, – каже гендиректор АТ “Укртелеком” Юрій Курмаз. Станом на жовтень 2022 року компанія Ріната Ахметова мала 300 000 абонентів оптоволоконної мережі.

Окрім PON, доступного у Києві та передмісті, Одесі та Дніпрі, “Укртелеком” має ще один козир — стару добру технологію ADSL, яка передає дані по телефонній лінії. Вона не надто популярна через низьку швидкість – до 24 Мбіт/с, проте теж менше залежить від електрики. Загалом енергонезалежним інтернетом забезпечено 60% абонентів “Укртелекому”, додає Курмаз.

Як працює фіксований інтернет під час блекаутів

PON — енергоефективна технологія підключення фіксованого інтернету за допомогою пасивної оптичної лінії, яка не має на своєму шляху додаткових вузлів із обладнанням. Якщо запитане обладнання на майданчику провайдера та роутер користувача, інтернет буде доступним.

ADSL – розробка попереднього покоління. Цифровий сигнал передається аналогової мідної телефонної лінії. Широко використовується “Укртелекомом”, який мігрує на оптичну мережу останніх кілька років. Працює при відключеннях електрики, якщо спеціальний модем та Wi-Fi роутер абонента запитані від резервного джерела.

Генератори на всіх

На строкатому українському ринку працює понад 6000 провайдерів фіксованого інтернету, оцінює профільна асоціація ІнАУ. Левова частка гравців – дрібні та середні локальні компанії.

Невеликі та гнучкі провайдери стали бенефіціарами блекаутів. “У них немає таких розгалужених мереж, “зоопарку” технологій, і вони швидше можуть реагувати на зміни”, – говорить Глущенко. Наприклад, київський провайдер OKinet адаптував тарифи та пропонує абонентам за договірною ціною безперебійник для домашнього обладнання.

Старожилам ринку важче. “У великих містах основний бум побудови мереж відбувся 10 років тому на технологіях FTTB/FTTH”, – пояснює Олександр Глущенко.

Їх мінус – на шляху від провайдера до користувача є вузли, які потрібно додатково запитати. Якщо на кожному з них не встановлено генератор або акумулятор, при відключенні світла інтернету абонент не матиме.

Європейські фонди, за інформацією Мацика, вже завезли в Україну телеком-обладнання на $1 млн. Його розподілили між провайдерами, проте більшості компаній потрібно дбати про енергонезалежність самостійно. А до цього абоненти перетікатимуть до конкурентів.

Більшість абонентів оператора Lanet , що є у 10 містах, підключено за допомогою залежного від електрики FTTB. На PON — лише шість житлових комплексів у столиці. “Дві третини обладнання до повномасштабного вторгнення було модернізовано для роботи від акумуляторів, чверть вже була з батареями”, – каже CEO Lanet Мар’ян Івасюк.

Для решти провайдер законтрактував понад 6000 акумуляторів та зарядних пристроїв — на доставку цієї партії потрібно 10 тижнів. Ще 7000 елементів живлення пожертвували клієнти Lanet. Незважаючи на труднощі, відпливу клієнтів немає, стверджує Івасюк. “Листопад став рекордним по відношенню до лютого, а за грудень ми очікуємо виходу на показники січня”, – описує він динаміку нових підключень.

Чи допоможуть усі ці бізнес-інвестиції? Резервне харчування обладнання — кризове та не надто вигідне рішення. Акумулятори зношуються і не встигають заряджатися, якщо інтервал між відключеннями світла занадто малий. У статті витрат провайдерів додалося паливо для генераторів. “Зараз година електроенергії коштує їм набагато дорожче, ніж година звичайного електроживлення”, – додає Мацик.

“Укртелеком” зарезервував усі магістральні та найважливіші інтернет-вузли 750 генераторами із запасом палива на 24—48 годин роботи, розповідає Курмаз. Споживання з початку жовтня – понад 250 т дизпалива.

На питання про фінансові прогнози провайдери вважають за краще відмовчуватися. Lanet закуповує акумулятори нового покоління з тривалішим терміном експлуатації, що потребує меншого обслуговування. “Окупаються за 6-8 місяців”, – коротко відповідає Івасюк.

Істотних змін у фінансових показниках не очікує і Vega. На хвилі попиту провайдер поспішає максимально збільшити покриття.

Джерело: itechua.com

Новости портала «Весь Харьков»