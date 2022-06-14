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Українці зареєстрували понад 30 тисяч підприємств за три місяці повномасштабного вторгнення
У лідерах – комп'ютерне програмування, повідомляють у Мінцифри.
● За три місяці повномасштабної війни було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами.
● Найбільшу кількість підприємств зареєстрували у Львівській області, на Дніпропетровщині та у Києві.
● Крім цього, у Мінцифрі розповіли, що заявку на релокацію бізнесу в Україні подали 1 568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають.
Источник: https://t.me/spravdi/10633