Українці зареєстрували понад 30 тисяч підприємств за три місяці повномасштабного вторгнення

У лідерах – комп'ютерне програмування, повідомляють у Мінцифри.

● За три місяці повномасштабної війни було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами.

● Найбільшу кількість підприємств зареєстрували у Львівській області, на Дніпропетровщині та у Києві.

● Крім цього, у Мінцифрі розповіли, що заявку на релокацію бізнесу в Україні подали 1 568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають.

Источник: https://t.me/spravdi/10633

Новости портала «Весь Харьков»