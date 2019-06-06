Україно-турецький бойовий модуль "Serdar" пройшов вогневі випробування та готовий до серійного виробництва

В Україні завершилися кваліфікаційні випробування першого україно-турецького бойового модуля "Serdar" що створений на замовлення третіх країн. Відтепер, спільна розробка турецької компанії "Aselsan" та підприємств ДК "Укроборонпром" – ДККБ "ЛУЧ" та "Спецтехноекспорт" готова до серійного постачання в рамках діючого контракту з іноземним замовником. Очікується, що у подальшому до нової системи проявлять інтерес оборонні відомства України та Туреччини, повідомляє "Спецтехноекспорт".

Турецька компанія виступила розробником та інтегратором бойового модуля, зокрема, систем стабілізації та дистанційного керування вогнем, систем захоплення та супроводу цілей, денного та нічного каналів спостереження. У свою чергу "Спецтехноекспорт" забезпечує постачання керованих ракет, що розроблені та виробляються "ДККБ "ЛУЧ", та систем наведення і керування до них.

"Serdar" – це універсальна дистанційно керована та стабілізована система озброєння, що забезпечує високу ефективність оборонних та наступальних операцій проти наземних цілей вдень та вночі, за будь-яких погодних умов. Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу "Скіф" з двома (в окремих версіях – чотирма) пусковими установками для ракет РК-2С.

Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм здатні знищувати ціль на відстані 5 км та пробивати броню товщиною 800 мм за динамічним захистом. Також, система озброєння оснащена двома кулеметами калібру 12,7 мм та 7,62 мм. Окрім цього, за бажанням замовників, на бойовому модулі можуть бути встановлені пускові установки з ракетами РК-2М калібру 152 мм. В такому разі дальність польоту керованої ракети становитиме 5,5 км, а пробиття броні збільшиться до 1100 мм за динамічним захистом.

Завдяки малій вазі, бойовий модуль може бути інтегрований в різні типи бойових транспортних засобів, значно підвищуючи їх боєздатність. Нова система управління вогнем дозволяє з високою точністю виконувати усі бойові завдання зсередини транспортного засобу.

Даний проект є першим прикладом спільного просування українсько-турецьких оборонних продуктів на ринках третіх країн. Вперше, україно-турецький бойовий модуль було продемонстровано під час випробувань в Україні у травні 2018 року.

Нагадаємо, в ході міжнародної оборонної виставки IDEF’19 у м. Стамбул, між українським підприємством "Спецтехноекспорт" та турецькою державною корпорацією "MKEK" було парафовано контракт на постачання 120 мм ствольних керованих ракет "Конус" виробництва ДП "ДККБ "ЛУЧ".

Також, в ході IDEF’19 "Спецтехноекспорт" підписало серію контрактів з турецькою компанією "Aselsan" щодо постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та інших силових підрозділів. Зокрема, мова йде про охолоджувальні тепловізори для встановлення на системи керованого протитанкового озброєння, а також чергові партії засобів захищеного радіозв’язку УКХ-діапазону.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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