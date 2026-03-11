Українські металурги скоротили виробництво

У січні-лютому в Україні скоротилося виробництво сталі, чавуну та металопрокату.

Про це повідомляє GMK-Центр.

За підсумками січня-лютого поточного року виробництво сталі в Україні скоротилося на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,03 млн т, чавуну – на 11,2%, до 1,01 млн т, металопрокату – на 16,8%, до 797 тис. т.

У лютому Україна скоротила виробництво металопрокату на 18,2% рік до року, виплавка сталі за період знизилася на 9,9% у річному обчисленні.

Металургійні підприємства України за підсумками лютого 2026 року зменшили виробництво товарного металопрокату на 18,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 390,3 тис. т.

За даними ОП "Укрметалургпром", порівняно з попереднім місяцем показник знизився на 4%.

Випуск сталі в Україні у лютому 2026 року впав на 9,9% у річному обчисленні – до 515 тис. т. Порівняно із січнем цей показник незначно зріс – на 0,8%. Виробництво чавуну за період становило 461,9 тис. т (-15,2% р./р. та -16% м./м.).

