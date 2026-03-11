Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 48

Українські металурги скоротили виробництво

Українські металурги скоротили виробництво

У січні-лютому в Україні скоротилося виробництво сталі, чавуну та металопрокату.

Про це повідомляє GMK-Центр.

За підсумками січня-лютого поточного року виробництво сталі в Україні скоротилося на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,03 млн т, чавуну – на 11,2%, до 1,01 млн т, металопрокату – на 16,8%, до 797 тис. т.

У лютому Україна скоротила виробництво металопрокату на 18,2% рік до року, виплавка сталі за період знизилася на 9,9% у річному обчисленні.

Металургійні підприємства України за підсумками лютого 2026 року зменшили виробництво товарного металопрокату на 18,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 390,3 тис. т.

За даними ОП "Укрметалургпром", порівняно з попереднім місяцем показник знизився на 4%.

Випуск сталі в Україні у лютому 2026 року впав на 9,9% у річному обчисленні – до 515 тис. т. Порівняно із січнем цей показник незначно зріс – на 0,8%. Виробництво чавуну за період становило 461,9 тис. т (-15,2% р./р. та -16% м./м.).

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Податкова фіксує зростання податків до місцевих бюджетів
Сегодня 09:04    3
Прикордонники Чернівецького загону запобігли незаконному вивезенню антикваріату до Румунії
Сегодня 08:55    18
На ТОТ розігрують показову “боротьбу з наркотиками”
Сегодня 08:48    30
СБУ затримала на Київщині експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет
Сегодня 08:40    27
БЕБ викрило конвертаційний центр у Дніпрі
Сегодня 08:33    27
В Івано-Франківську через соцмережі намагалися завербувати школяра: дитина повідомила офіцера безпеки
Сегодня 08:10    61
Оперативна інформація станом на 08:00 11.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    66
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно
Сегодня 07:56    69
Як удари по Ірану позначилися на постачанні засобів терору в росію і які можливості отримала Україна: аналіз ситуації
Сегодня 07:54    56
Масштабный «движ» на болотах и ВОТ: в Тольятти горит химзавод, в Мариуполе — склад БК, взрывалось Сочи
Сегодня 07:42    90
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 