Українські супермаркети відмовляються від продукції Bonduelle

Торгівельні мережі "Сільпо", VARUS, NOVUS та АТБ заявили про відмову продавати в своїх магазинах продукцію французького виробника Bonduelle, який передавав гуманітарну допомогу російським окупантам. Про це повідомили прес-служби компаній.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що французький виробник заморожених та консервованих овочей Bonduelle підтримала війська рф і передала їм гуманітарну допомогу та побажала "швидкої перемоги".

31 грудня 2022 року Bonduelle Group опублікувала офіційну заяву, у якій заперечила цю інформацію. Там назвали "фейком" фото з їхньою продукцією та цитати керівництва Bonduelle у росії. При цьому, компанія продовжує свою діяльність на території цієї терористичної держави.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/95501

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