Українські туристичні автобуси виходять на ринки Євросоюзу

Компанія Еталон підписала дилерську угоду про постачання туристичних автобусів Еталон А084 до Польщі.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now.

Після проходження європейської сертифікації автобуса А084 «Тюльпан» їх будуть продавати в Польщі та інших країнах Європи.

Про це розповів президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко.

За словами Бутко, дилерську угоду про постачання автобусів А084 «Тюльпан» в Польщу вже підписано. Автобуси також планують поставляти в інші країни східної Європи – Болгарію, Словаччину, Румунію, Литву, Латвію і Естонію. Що до Польщі, то туди планують поставити не менше 50 автобусів протягом року після завершення сертифікації.

«Ми розробили міжміський автобус, що відповідає стандарту Євро-6. Ми вже рік його сертифікуємо в Іспанії. Ми пройшли практично всі випробування, та приблизно у квітні ми повинні отримати сертифікат на автобус, — розповів Володимир Бутко.

Источник: uprom.info

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