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Українські туристичні автобуси виходять на ринки Євросоюзу

Українські туристичні автобуси виходять на ринки Євросоюзу

Компанія Еталон підписала дилерську угоду про постачання туристичних автобусів Еталон А084 до Польщі.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now.

Після проходження європейської сертифікації автобуса А084 «Тюльпан» їх будуть продавати в Польщі та інших країнах Європи.

Про це розповів президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко.

За словами Бутко, дилерську угоду про постачання автобусів А084 «Тюльпан» в Польщу вже підписано. Автобуси також планують поставляти в інші країни східної Європи – Болгарію, Словаччину, Румунію, Литву, Латвію і Естонію. Що до Польщі, то туди планують поставити не менше 50 автобусів протягом року після завершення сертифікації.

«Ми розробили міжміський автобус, що відповідає стандарту Євро-6. Ми вже рік його сертифікуємо в Іспанії. Ми пройшли практично всі випробування, та приблизно у квітні ми повинні отримати сертифікат на автобус, — розповів Володимир Бутко.

Українські туристичні автобуси виходять на ринки Євросоюзу

Українські туристичні автобуси виходять на ринки Євросоюзу

Источник: uprom.info

Новости портала «Весь Харьков»

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