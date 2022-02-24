Українська експозиція розпочала роботу на UMEX 2022

Відвідувачі Міжнародної виставки-конференції безпілотних систем UMEX 2022 (Unmanned Systems Exhibition and Conference) розпочали ознайомлення з українськими розробками у цій сфері. Організатор експозиції, на який презентована продукція вітчизняних державних і приватних підприємств, – Державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу Укроборонпрому.

У перший день виставки українську експозицію відвідав заступник прем’єр-міністра – міністр у справах президента ОАЕ шейх Мансур бін Заїд Аль Нагаян. Генеральний директор Укрспецекспорту Вадим Ноздря розповів високому гостю про перспективні вітчизняні розробки. Зокрема йшлося про те, що презентували підприємства Концерну: розвідувально-ударний безпілотний авіаційний комплекс «СОКІЛ-300» (ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч») і авіаційний двигун АІ-350 (ДП «Івченко-Прогрес»).

Важливою складовою UMEX 2022 є ділова програма, яка надає широкі можливості для обміну передовим досвідом, проведення переговорів і досягнення певних угод.

Зокрема у день відкриття заходу керівництво Укрспецекспорту провело зустрічі з представниками Генерального штабу збройних сил ОАЕ та представниками делегації ВПС Казахстану. Сторони обговорили поточний стан співпраці та перспективи подальшої взаємодії у сфері виробництва та використання безпілотних систем. Значну увагу було приділено поточному стану ВТС між країнами, визначені найбільш пріоритетні напрямки співпраці. Було презентовано можливості вітчизняного ОПК, зокрема авіаційної техніки.

Також відбулася зустріч з представниками еміратського оборонного холдингу EDGE Group, під час якої обговорювався хід виконання поточних проєктів і перспективи розширення партнерства.

«Ми налаштовані на активну та взаємовигідну співпрацю з нашими іноземними партнерами й можемо впевнено стверджувати, що Україна має для цього всі можливості та значний потенціал», – наголосив Генеральний директор Державної компанії «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря.

П’ята Міжнародна виставка-конференція безпілотних систем UMEX 2022 організована Національною компанією Абу-Дабі у співпраці з Міністерством оборони ОАЕ. Це – найбільша галузева подія, яка відбувається в Об’єднаних Арабських Еміратах з 2015 року.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»