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Українська Google сплатила мільйон штрафу за рішенням "антимонопольників"

Українська Google сплатила мільйон штрафу за рішенням антимонопольників

Українська філія Google, ТОВ "Гугл", сплатила 1 млн грн штрафу за ненадання інформації Антимонопольному комітету у рамках розслідування.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет затребував інформацію у компанії для розслідування за заявою ФОПа щодо блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес".

Зазначається, що компанія не надавала Комітету затребувану інформацію понад як рік, що унеможливило повноцінний розгляд відомством заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Штраф підлягав сплаті у двомісячний строк з дня одержання товариством рішення.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні.

Источник: epravda.com.ua

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