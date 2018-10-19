Українська IT-компанія розробила систему захисту товарів від підробок OnlyOriginal

Підключившись до системи, виробники товарів отримають можливість маркувати кожну одиницю товару унікальним цифровим кодом, який містить всю інформацію про походження товару.

Як заявляють розробники OnlyOriginal, система пов’язує ідентифікаційні дані кожної одиниці товару в єдину базу і забезпечує доступність цих даних будь-якому користувачеві, який завантажить на свій гаджет додаток OnlyOriginal. Активувавши додаток OnlyOriginal на смартфоні, покупець зможе сканувати товари прямо в магазині та моментально отримувати інформацію, чи є товар оригінальним.

«Образно кажучи, система OnlyOriginal – це база даних про походження товару, яку може побачити будь-який покупець через додаток OnlyOriginal на своєму смартфоні та переконатися, що купує оригінальний продукт, а не підробку, – коментує представник компанії-розробника Олександр Поліщук. – Всі дані кожної одиниці товару захищені. Кожен код OnlyOriginal унікальний, що зводить нанівець можливість копіювати цю маркування, як відбувається з етикетками та акцизними марками».

Для підключення до системи автоматичної ідентифікації оригінального товару, виробнику необхідно придбати ліцензію у розробника і провести інтеграцію між програмними комплексами виробника і системою Only Original.

Як заявляють розробники, впровадження системи OnlyOriginal забезпечить виробнику повну прозорість і контроль логістики продукції, від конвеєра до полиці магазину. До системи також може підключитися будь-яка компанія-дистриб’ютор, яка займається імпортом продукції та зацікавлена ​​захистити товар від підробок.

«Ми бачимо майбутнє цієї системи як інфраструктури, яка зробить фальсифікацію товарів економічно нерентабельною і змінить принципи роботи всього ринку товарів повсякденного попиту в Україні, – коментує Олександр Поліщук. – Система моментального розпізнавання оригінальності товару безпосередньо з’єднає відповідального виробника, для якого важлива репутація бренду, із покупцями, які зацікавлені купувати якісні та оригінальні товари ».

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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