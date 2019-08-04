Українська компанія розробила однозарядну далекобійну гвинтівку Snipex T-Rex калібру 14,5X114 (ФОТО)

Приватна компанія XADO розробила новітню великокаліберну снайперську гвинтівку Snipex T-Rex калібру 14,5X114.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що під час створення гвинтівки Snipex T-Rex конструктори спирались на побажання військових: це повинен бути класичний «болтовик», мінімально можливої ваги, без автоматики, простий і безвідмовний, призначений для жорсткої експлуатації.

Через вражаючу міць набою та завдяки характерному малюнку задньої опори (моноподу) ця модель отримала робочу назву «Тиранозавр» або «T-Reх».

Snipex T-Rex сконструйована з урахуванням усіх вимог до зброї для високоточної стрільби. Влучність забезпечується шляхом плаваючого ствола, який знаходиться у момент вильоту кулі у вільному відкоті. Є ще деякі конструкційні особливості, які впливають на купчастість.

Гвинтівка демонструє прийнятний рівень відбою під час пострілу. Відбій гаситься внаслідок ДГК, дії ізолятора відбою, короткого відкоту та оптимально збалансованої ваги.

Компонування за схемою булл-пап (bullpup): затворна група розміщується позаду спускового гачка. Замикання ствола здійснюється поздовжньо-ковзним поворотним затвором, 13 бойових упорів розташовані у три ряди та забезпечують жорстке замикання ствола. Під час заряджання набій вкладається у вікно ствольної коробки при відкритому затворі.

Як результат виріб має такі характеристики:

вага — 22,5 кг,

загальна довжина — 1830 мм,

довжина ствола 1200 мм,

початкова швидкість кулі — 1000 м/с,

дальність польоту кулі — до 7000 метрів,

ефективна дальність — 3000 метрів.

Гвинтівка забезпечує прицільний вогонь та купчастість не гіршу за 1 МОА.

Ще декілька технічних моментів: гвинтівка має регульований по висоті підщічник та регульовану задню опору, яка має функцію точного налаштування.

Варто відзначити, що це далеко не перша розробка компанії ХАДО. Гвинтівки Snipex M100 i Snipex M75 під набій 12,7х 108 добре відомі фахівцям та чекають на своїх військових замовників. А модель Snipex .50BMG (12.7х99) – Rhino Hunter є у продажу на цивільному ринку.

Побачити та ближче ознайомитися з українськими розробками можна буде під час виставки «Зброя та безпека-2019», яка пройде 8-11 жовтня цього року у Міжнародному виставковому центрі у Києві.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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