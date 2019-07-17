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Українське підприємство виготовило партію сміттєвозів для Харківщини (ФОТО)

Українське підприємство виготовило партію сміттєвозів для Харківщини (ФОТО)

Компанія ТД «Будшляхмаш» виконала замовлення Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та відвантажила партію сміттєвозів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

Два сміттєвози на базі шасі МАЗ-6312С3 з об’ємом бункера 22м3 і коефіцієнтом пресування до 4-х, що дозволяє вивозити близько 10440 кг твердих побутових відходів, а також сміттєвози з боковим завантаженням об’ємом 11,5 м3 і заднім ручним завантаженням об’ємом – 9,2 м3.

Сміття може завантажуватися зі стандартних контейнерів об’ємом 0,75 м3 або з євроконтейнерів об’ємом 1,1 м3 за допомогою бічного маніпулятора, що розташований з правого боку сміттєвоза.

Вся техніка пройшла випробування на виробництві ПрАТ «Спецбудмаш» і готова до експлуатації.

Після проведення інструктажу й оформлення пакету документів спецавтомобілі вирушили до замовника.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: ЖКХ, харьков

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