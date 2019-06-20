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Український експорт зростає

Український експорт зростає

Протягом січня-квітня Україна експортувала товарів на $16,3 млрд, що на 6% більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Українські товари експортувалися до 208-ми країн світу. Найбільше було експортовано продуктів рослинного походження та недорогоцінних металів та виробів з них — $3,9 та $3,6 млрд відповідно. Жирів та олій тваринного або рослинного походження було експортовано на суму $1,5 млрд, мінеральних продуктів на $1,5 млрд.

Головним торговельним партнером України із часткою у 42,4% від загального обсягу експорту товарів, залишаються країни ЄС. До цих країн у січні-квітні було продано товарів на $6,9 млрд.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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