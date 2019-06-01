Український фруктовий завод у Польщі стане найбільшим в Європі (ФОТО)

Українська компанія T.B.Fruit почала будувати у Польщі завод з переробки ягід та яблук, який стане найбільшим в Європі.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у Facebook.

Завод вартістю 40 млн євро будують у Бжостовці Мазовецького воєводства. Компанія T.B.Fruit виробляє концентровані соки. Загальна потужність переробних заводів T.B. Fruit сягає 1,2 млн тонн концентрованого соку на рік.

Компанія вже побудувала в Україні 4 заводи та завершує зведення 5-го. Рішення про будівництво заводу у Польщі, де компанія вже має виробничі потужності, пояснюють браком сировини в Україні. Також T.B.Fruit має заводи в Молдові.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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