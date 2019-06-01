Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:01
Просмотров: 79

Український фруктовий завод у Польщі стане найбільшим в Європі (ФОТО)

Український фруктовий завод у Польщі стане найбільшим в Європі (ФОТО)

Українська компанія T.B.Fruit почала будувати у Польщі завод з переробки ягід та яблук, який стане найбільшим в Європі.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у Facebook.

Завод вартістю 40 млн євро будують у Бжостовці Мазовецького воєводства. Компанія T.B.Fruit виробляє концентровані соки. Загальна потужність переробних заводів T.B. Fruit сягає 1,2 млн тонн концентрованого соку на рік.

Український фруктовий завод у Польщі стане найбільшим в Європі (ФОТО)

Український фруктовий завод у Польщі стане найбільшим в Європі (ФОТО)

Український фруктовий завод у Польщі стане найбільшим в Європі (ФОТО)

Український фруктовий завод у Польщі стане найбільшим в Європі (ФОТО)

Компанія вже побудувала в Україні 4 заводи та завершує зведення 5-го. Рішення про будівництво заводу у Польщі, де компанія вже має виробничі потужності, пояснюють браком сировини в Україні. Також T.B.Fruit має заводи в Молдові.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина договорилась с Коста-Рикой о безвизе
Сегодня 12:10    30
У порту Рені розкрили деталі будівництва СПГ-терміналу
Сегодня 11:27    56
МОЗ України закликає регіони провести спецоперації з подолання спалаху кору
Сегодня 10:48    53
У Маріуполь доставили лопаті для Орловської ВЕС (ФОТО)
Сегодня 09:26    107
Зростання цін на паливо неминуче: як "Укртатнафта" Коломойського хоче заробити на українцях – "Схеми"
Сегодня 09:04    103
Як позбавляють батьківських прав в Україні
Сегодня 08:42    91
Степан Кубів: «Держава в смартфоні» уже функціонує 3 роки
Сегодня 07:57    99
На Ривненщине нашли человеческие останки узников НКВД
Сегодня 07:25    99
Темпы роста прямых инвестиций в Украину резко снизились - Госстат
Сегодня 06:08    104
Військове співробітництво між Україною та США: розвиток та поглиблення
31.05.2019 10:47    102
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 