Український гелікоптер МСБ-2 “Надія” продемонстрували у Києві (ВІДЕО)

Запорізьке АТ «Мотор Січ» на виставці «Зброя та Безпека-2018», що проходила у Столиці з 9 по 12 жовтня цього року, представило перший вертоліт власної розробки МСБ-2 «Надія». Вітчизняна машина піде у серію вже в наступному році.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Defense Express.

Українська машина отримала новий редуктор, розроблений запорізькими фахівцями, новітні двигуни АІ450М потужністю 465 к.с. та нову авіоніку. Понад 50% відсотків вертольоту зроблено з вуглепластику, що дозволило значно знизити вагу та істотно збільшити технічні характеристики.

МСБ-2 здатен піднімати на тонну ваги більше, ніж його попередник Мі-2. Скоропідйомність «Надії» краща на 50%. Також опрацьовуються нові можливості по оснащенню машини лебідкою й перевезенню вантажів на зовнішній підвісці та створенню медичної версії вертольоту.

Варто зазначити, що вертоліт, який «Мотор січ» представило на виставці вже літав на висоті 7 тисяч метрів, що є рекордом для вертольотів такого класу.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»