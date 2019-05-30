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Український рюкзак зібрав 340 тисяч доларів інвестицій (ВІДЕО)

Український рюкзак зібрав 340 тисяч доларів інвестицій (ВІДЕО)

Український стартап Pix, який виробляє “розумні” рюкзаки з екраном залучав 340 тисяч доларів інвестицій на платформах Kickstarter та Indiegogo.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ліга.

Перші 150 тисяч доларів вдалось залучити в ході кампанії на Kickstarter ще у жовтні 2018-го року. Решту інвестицій було залучено на платформі Ingiegogo, яка завершиться на цьому тижні.

У компанії кажуть, що перша партія рюкзаків у 1650 одиниць було розкуплено, але за півтора тижня виробники готують наступну партію рюкзаків.

Ринком розумного рюкзаку є США та країни Азії. У компанії вважають досить реальною досягти планку в продажу 10 тисяч рюкзаків до кінця року. Виготовляють рюкзаки у Китаї, а розробка та головний офіс знаходяться в Україні.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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