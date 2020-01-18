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Український “Руслан” перевіз найбільший супутник компанії Lockheed Martin (ВІДЕО)

Український “Руслан” перевіз найбільший супутник компанії Lockheed Martin (ВІДЕО)

Літак Ан 124-100-150 “Авіаліній Антонова” перевіз найбільший супутник Lockheed Martin до Французької Гвіани.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

Модернізований Ан-124-100-150 перевіз найбільший і найпотужніший космічний корабель, який коли-небудь будував Lockheed Martin. Політ здійснювався з аеродрому Moffett в США до Французької Гвіани. Він відбувся в січні 2019 року. Супутник був запущений на початку 2019 і буде обслуговувати Близький Схід і Європу.

Про даний переліт стало відомо завдяки back2back productions, які зафільмували дану подію і транслювали її як частину серіалу Mega Air.

Нагадаємо, «Авіалінії Антонова» виконують перевезення американських гелікоптерів. В кінці 2019 року наш літак транспортував чергову партію гелікоптерів Apache в Індію.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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