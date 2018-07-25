Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 50

Український стартап переміг в конкурсі від Volkswagen

Український стартап переміг в конкурсі від Volkswagen

Стартап Go To-U став переможцем конкурсу стартапів VWFS Startup Battlefield

Український стартап Go To-U отримає 15 тисяч євро і потрапить у Future Mobility Incubator від Volkswagen. Стартап займається розвитком мережі зарядних станцій для електромобілів і розробкою спеціального додатку To-U.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на InVenture

Засновник стартапа Назар Шимоне-Давида повідомив, що грошовий приз команда направить на маркетинг в Європі та оптимізацію роботи програми. Команда сподівається, що інкубатор допоможе в досягненні мети у 100 тисяч користувачів, адже його ментори є визнаними знавцями ринку електромобілів.

Стартап встановлює станції і завдає їх на загальну карту для простого доступу власникам електрокарів. Раніше компанія вже привертала фінансування від ЄБРР.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

КИБЕРВОЙНА. Россия атаковала энергосети США
Сегодня 09:57    32
Що і як потрібно зробити заробітчанам, щоб уникнути проблем із податковою – лайфхак
Сегодня 08:32    79
Церковная дипломатия: кто кого переиграл
Сегодня 07:50    180
Украина подписала конвенцию о налогообложении, которая должна помешать бизнесу прятать прибыль
Сегодня 07:28    88
За півроку з вини нетверезих водіїв сталося понад дві тисячі ДТП – поліція
Сегодня 06:08    79
В Украине прогнозируют грозы
24.07.2018 10:26    145
Евробляхи "правильного человека". Україна закупила в Чехії 33 «Гвоздики» для Збройних сил
24.07.2018 09:50    227
Как Facebook помог россиянам
24.07.2018 09:25    185
Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу
24.07.2018 08:10    458
Украинские спортсмены в РФ работают на миф о «дружбе»
24.07.2018 07:48    386
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 