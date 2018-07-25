Український стартап переміг в конкурсі від Volkswagen

Стартап Go To-U став переможцем конкурсу стартапів VWFS Startup Battlefield

Український стартап Go To-U отримає 15 тисяч євро і потрапить у Future Mobility Incubator від Volkswagen. Стартап займається розвитком мережі зарядних станцій для електромобілів і розробкою спеціального додатку To-U.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на InVenture

Засновник стартапа Назар Шимоне-Давида повідомив, що грошовий приз команда направить на маркетинг в Європі та оптимізацію роботи програми. Команда сподівається, що інкубатор допоможе в досягненні мети у 100 тисяч користувачів, адже його ментори є визнаними знавцями ринку електромобілів.

Стартап встановлює станції і завдає їх на загальну карту для простого доступу власникам електрокарів. Раніше компанія вже привертала фінансування від ЄБРР.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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