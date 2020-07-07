Український виробник штурмових гвинтівок та пістолетів фіксує мільйонні збитки

Прибутки Казенного науково-виробничого об’єднання (КНВО) «Форт» МВС України за рік впали майже на 300%, в результаті за підсумками року підприємство зазнало 22 млн грн збитків.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

Нагадаємо, що КНВО «Форт» МВС України займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів. Продукція «Форта» перебуває на озброєнні поліції, СБУ, Збройних Сил України та Національної гвардії України, Це зокрема 9-мм пістолети Форт-17, Форт-14, штурмові гвинтівки Форт-221, Форт-224 (ліцензійний ізраїльський Tavor або TAR-21).

Оприлюднена фінансова звітність КНВО «Форт» показує падіння чистого доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) на 29,9% – за підсумками 2019 року показник склав 149,3 млн грн, проти 212,8 млн грн у 2018 році. Падіння чистого прибутку на 263% – 22 млн грн збитків за підсумками 2019 року проти 13,5 млн прибутку попереднього року.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року, в присутності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на КНВО «Форт», урочисто запустили лінію з виробництва набоїв 9х18-мм Makarov та 9х19-мм Luger. Проте вже цього року виявилось, що це виробництво фейк, а замість сучасної виробничої лінії, придбано застаріле, несправне та невідповідне умовам контракту обладнання, причому більшість із завезених верстатів були виготовлені ще 20-х роках минулого століття.

Источник: uprom.info

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