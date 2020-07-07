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Український виробник штурмових гвинтівок та пістолетів фіксує мільйонні збитки

Український виробник штурмових гвинтівок та пістолетів фіксує мільйонні збитки

Прибутки Казенного науково-виробничого об’єднання (КНВО) «Форт» МВС України за рік впали майже на 300%, в результаті за підсумками року підприємство зазнало 22 млн грн збитків.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

Нагадаємо, що КНВО «Форт» МВС України займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів. Продукція «Форта» перебуває на озброєнні поліції, СБУ, Збройних Сил України та Національної гвардії України, Це зокрема 9-мм пістолети Форт-17, Форт-14, штурмові гвинтівки Форт-221, Форт-224 (ліцензійний ізраїльський Tavor або TAR-21).

Оприлюднена фінансова звітність КНВО «Форт» показує падіння чистого доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) на 29,9% – за підсумками 2019 року показник склав 149,3 млн грн, проти 212,8 млн грн у 2018 році. Падіння чистого прибутку на 263% – 22 млн грн збитків за підсумками 2019 року проти 13,5 млн прибутку попереднього року.

Український виробник штурмових гвинтівок та пістолетів фіксує мільйонні збитки

Український виробник штурмових гвинтівок та пістолетів фіксує мільйонні збитки

Нагадаємо, що в грудні 2018 року, в присутності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на КНВО «Форт», урочисто запустили лінію з виробництва набоїв 9х18-мм Makarov та 9х19-мм Luger. Проте вже цього року виявилось, що це виробництво фейк, а замість сучасної виробничої лінії, придбано застаріле, несправне та невідповідне умовам контракту обладнання, причому більшість із завезених верстатів були виготовлені ще 20-х роках минулого століття.

Источник: uprom.info

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