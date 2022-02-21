Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.

Українсько-американська ракета-носій "Антарес" вивела у суботу, 19 лютого, на орбіту транспортний корабель з вантажем для Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє українське державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля".

"Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кілограмів корисного вантажу НАСА для Міжнародної космічної станції", - йдеться у повідомленні.

"Антарес" складається з двох ступенів. Українська сторона спроєктувала та виготовила матеріальну частину основної конструкції першого ступеня на замовлення корпорації Northrop Grumman (США). Розробило її КБ "Південне", а виготовило державне підприємство "Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у кооперації з низкою інших українських підприємств.

Основне завдання місії - доставка на МКС провізії, обладнання для станції та матеріалів для наукових досліджень, а також вивезення з МКС та утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.

Запуск корабля Cygnus дозволить провести на борту МКС, зокрема, такі роботи: дослідження, що вивчають вплив препарату на клітини раку; дослідження, що допоможе створити платформу для тестування потенційних продуктів для захисту від старіння шкіри; демонстрацію технології літій-іонних батарей, здатних працювати за екстремальних температур і у вакуумі.

З 2013 року ця ракета-носій запускалась16 разів, 15 з яких - успішно. В 2014 році "Антарес" вибухнула на сьомій секунді після старту. В квітні 2019 року вона доставила астронавтам 800 продуктових наборів.

Нагадаємо, що в січні ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30". Це був перший за останні десять років запуск українського супутника в космос.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»