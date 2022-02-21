Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:09
Просмотров: 134

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.

Українсько-американська ракета-носій "Антарес" вивела у суботу, 19 лютого, на орбіту транспортний корабель з вантажем для Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє українське державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля".

"Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кілограмів корисного вантажу НАСА для Міжнародної космічної станції", - йдеться у повідомленні.

"Антарес" складається з двох ступенів. Українська сторона спроєктувала та виготовила матеріальну частину основної конструкції першого ступеня на замовлення корпорації Northrop Grumman (США). Розробило її КБ "Південне", а виготовило державне підприємство "Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у кооперації з низкою інших українських підприємств.

Основне завдання місії - доставка на МКС провізії, обладнання для станції та матеріалів для наукових досліджень, а також вивезення з МКС та утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.

Запуск корабля Cygnus дозволить провести на борту МКС, зокрема, такі роботи: дослідження, що вивчають вплив препарату на клітини раку; дослідження, що допоможе створити платформу для тестування потенційних продуктів для захисту від старіння шкіри; демонстрацію технології літій-іонних батарей, здатних працювати за екстремальних температур і у вакуумі.

З 2013 року ця ракета-носій запускалась16 разів, 15 з яких - успішно. В 2014 році "Антарес" вибухнула на сьомій секунді після старту. В квітні 2019 року вона доставила астронавтам 800 продуктових наборів.

Нагадаємо, що в січні ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30". Це був перший за останні десять років запуск українського супутника в космос.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Американские и французские журналисты рассказали, как попали под обстрел на Донбассе
Сегодня 09:58    187
Віктор Ляшко: Лікарні забезпечені коштами для виплат підвищеної заробітної плати
Сегодня 09:48    126
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Сегодня 09:25    241
Риск очень высок: глава НАТО оценил вероятность нового вторжения РФ в Украину
Сегодня 09:14    206
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 09:07    141
Американские инженеры создают космический парус для изучения экзопланет
Сегодня 08:25    146
Завод точної механіки виробив тисячну 30-мм гармату
Сегодня 07:59    191
Глава Міноборони Німеччини підтримала відмову постачати зброю: Україні потрібно не тільки це
Сегодня 07:50    210
Канада доставила зброю для Збройних Сил України
Сегодня 06:41    171
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 лютого 2022 року
Сегодня 06:32    126
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 