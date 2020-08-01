Українсько-німецьке партнерство у розвитку інтермодальних залізничних перевезень, - Владислав Криклій

Сьогодні, 30 липня 2020 року, у присутності Міністра інфраструктури України Владислава Криклія та першого заступника Дмитра Абрамовича, в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик та представник Hamburger Hafen und Logistik AG підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з розвитку інтермодальних залізничних перевезень в Україні, а в майбутньому – у країнах Східної Європи та Балтії.

«Законопроєкт про мультимодальні перевезення, розроблений Мінінфраструктури, залишається для нас одним із пріоритетів для подальшого розвитку транспортної галузі. Він не лише сприятиме захисту навколишнього середовища через переорієнтацію значної частини перевезень з автошляхів на річку та інші екологічні види доставки, а й значно спростить всі процедури. Незалежно від зміни видів транспорту та складної логістики, здійснювати перевезення вантажу можна буде всього за одним перевізним документом – документом мультимодального перевезення. Це оптимізує час і витрати, збільшить обсяги перевезень всередині країни і покращить сервіс. Ми заручаємося підтримкою наших німецьких колег і профільних фахівців морської та залізничної галузі для обміну досвідом та продовження розвитку цього напряму», - прокоментував підписання Меморандуму Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Меморандум передбачає співробітництво щодо покращення якості послуг інтермодальних залізничних перевезень за кількома напрямками: як і спрощення адміністративних процедур для прискорення курсування поїздів, так і низку заходів з підвищення ефективності інтермодальних поїздів, узгодження тарифів за найкращою міжнародною практикою та забезпечення вдосконаленого розподілу операційних та комерційних ризиків.

Источник: mtu.gov.ua

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