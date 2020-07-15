“Укравтодор” почав ремонтні роботи на дорозі Мерефа — Зміїв на Харківщині (ФОТО)

У понеділок, 13 липня, “Укравтодор” почав ремонтні роботи на дорозі Т-21-01 М-18/Мерефа — Зміїв в Харківській області.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

“Стартували роботи з поточного середнього ремонту. Сьогодні фрезерують старе дорожнє покриття від перехрестя з дорогою Мерефа — Лозова — Павлоград (КМ0 +000-КМ0 + 500)”, – йдеться в повідомленні “Укравтодору”.

Також повідомляється, що в планах на 2020 рік оновити 15,4 км дороги та завершити оновлення цієї дороги загальною протяжністю 20,2 км.

Відзначається, що дорога була побудована в 60-х роках. З того моменту до 2017 року капітально не ремонтувалася. З 2017 по 2018 роки було відремонтовано поточним ремонтом, окремимі ділянки 4,8 км.

“Підрядник укладе основу, вирівнює і верхній шар покриття з асфальтобетонної суміші. Крім цього, буде створена перехідно-швидкісна смуга, нанесена горизонтальна дорожня розмітка і встановлені дорожні знаки”, – додали в “Укравтодорі”.

Ремонтні роботи будуть виконувати спочатку на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю понад 150 автомобілів на добу.

Підрядник, що виконує ремонтні роботи на даному відрізку – “СЛАВДОРСТРОЙ”.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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