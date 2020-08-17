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"Укренерго" за пів року отримала 18 мільярдів збитків, дохід при цьому зріс усемеро

Укренерго за пів року отримала 18 мільярдів збитків, дохід при цьому зріс усемеро

Чистий збиток "Укренерго" за січень-червень 2020 року становив 18,03 млрд грн проти 1,765 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року, водночас чистий дохід підприємства зріс усемеро - до 25,3 млрд грн порівняно з першим півріччям 2019 року.

Про це свідчать дані фінансового звіту компанії.

Відповідно до оприлюдненого на сайті компанії звіту, чистий дохід "Укренерго" за перші 6 місяців 2020 року зріс у 7 разів (на 21,7 млрд грн) - до 25,3 млрд грн.

Валовий збиток склав 16,7 млрд проти 2,9 млрд грн валового прибутку в січні-червні-2019.

Нагадаємо:

"НЕК "Укренерго" в січні-вересні 2019 року збільшило чистий прибуток в 2,4 рази (на 2 мільярда 453 мільйонів гривень) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 4 мільярда 203 мільйонів гривень.

"Укренерго" в 2018 році збільшило чистий прибуток на 46,4% (на 810,91 млн грн) порівняно з 2017 роком – до 2 млрд 558,941 млн грн, але знизило чистий дохід на 27,5% (на 2 млрд 271,193 млн грн) – до 5 млрд 992,663 млн грн.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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