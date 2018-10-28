"Укренерго" за участю французької RTE хоче побудувати гігантську батарею на 200 МВт

НЕК "Укренерго" обговорило з французьким оператором системи передачі Réseau de Transport d’Électricité (RTE) будівництво системи energy storage в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

"Укренерго розглядає можливість реалізації пілотного проекту з будівництва 200 МВт energy storage. Його завданням є випробування методів балансування сонячних і вітрових електростанцій, кількість яких в ОЕС України стрімко зростає", - повідомляє НЕК.

Зокрема, розглядається три варіанти будівництва energy storage. Перший - з розташуванням 200 МВт в одному місці, другий - в декількох місцях з поділом на 4-5 частин, третій - з децентралізованим розташуванням декількох десятків блоків малої потужності. Останній варіант може передбачати розміщення energy storage уздовж центральних автотранспортних магістралей (Київ-Львів-Держкордон, Київ-Харків, Київ-Дніпро, Київ-Одеса-держкордон) паралельно зі створенням мережі зарядних станцій для електромобілів.

Фінансувати проект планують коштом кредитів міжнародних фінансових організацій.

Сторони також обговорили перспективи залучення французьких фахівців до проведення додаткових розрахунків, необхідних для організації заходів по балансування великої кількості сонячних і вітрових електростанцій в ОЕС України, моделювання режимів роботи енергосистеми, розрахунків для будівництва нових балансують потужностей.

Як повідомлялося, об'єднана енергосистема (ОЕС) України сьогодні може прийняти ще до 3 ГВт нових потужностей сонячних і вітряних електростанцій (СЕС і ВЕС) без ризику розбалансування і серйозних змін у своїй структурі.

В умовах стрімкого розвитку ВДЕ необхідно будівництво 2,5 ГВт високоманеврових балансуючих потужностей (акумуляторних або газопоршневих станцій) в Україні до 2025 року. Вартість зведення таких потужностей - близько 55 млрд грн. Швидкодіючі маневрені потужності повинні покривати 30% встановленої потужності ВДЕ.

Якщо Україна не побудує високоманеврені потужності, то при зростанні частки ВДЕ їй доведеться обмежувати вироблення АЕС (працюють в базовому режимі) і підвищувати частку вугільних ТЕС (здатних до маневрування) - це підніме загальну вартість генерується в країні електроенергії в 1,6 рази.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості, але буде перетворено в закрите акціонерне товариство.

Источник: elektrovesti.net

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