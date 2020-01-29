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"Укргаздобыча" выплатила 578 млн гривен ренты в Харьковской области

Укргаздобыча выплатила 578 млн гривен ренты в Харьковской области

За 2019 год АО "Укргаздобыча" уплатило 578 млн гривен ренты в бюджеты всех уровней Харьковской области. Эти деньги помогают развивать район, объединенные территориальные громады и маленькие сельсоветы.

С начала 2018 года вступил в силу Закон о децентрализации ренты. Уже третий год подряд часть этих платежей остается на местах: в бюджеты объединенных территориальных громад поступает 3%, а в бюджеты сельских, поселковых и городских советов - 1%. Районные и областные бюджеты получают по 2% ренты.

Больше всего денег 2019 года от АО "Укргаздобыча" получила Староверовская ОТГ Нововодолажского района - более 62 млн грн. Это самый большой показатель по стране среди местных бюджетов.

Бюджет Балаклейского района, благодаря УГВ, пополнился на 64,8 млн грн, а Пятигорского и Шебелинского сельсоветов этого района - на 11,7 и 8,2 млн грн соответственно.

Кроме них, самые крупные рентные выплаты от государственной компании получили:

• Красноградский район - 28,8 млн грн;

• Кегичевский район - 18,3 млн грн;

• Первомайский район - 17,6 млн грн;

• Валковский район - 12,9 млн грн.

Исполнительная власть на местах имеет возможность направлять эти средства на ремонты дорог и тротуаров, школ, детских садов, домов культуры и больниц, строительство спортивных и детских площадок.

Размер рентных платежей зависит от объемов добычи газа, конденсата и нефти. Увеличиваются объемы добычи углеводородов, разрабатываются новые месторождения - появляются рабочие места и растут выплаты в местные бюджеты.

АО "Укргаздобыча" обеспечивает почти три четверти всей добычи газа в Украине и постоянно наращивает свои мощности. По данным Государственной фискальной службы Украины, компания является крупнейшим налогоплательщиком страны.

Источник: sq.com.ua

Автор: Илона Горбенко

Новости портала «Весь Харьков»

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