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"Укрнафта" отримала 6,6 млрд чистого прибутку у 2018 році

Укрнафта отримала 6,6 млрд чистого прибутку у 2018 році

На виплату дивідендів відправлять 50% прибутку.

Компанія "Укрнафта" за результатами роботи в 2018 році отримала 6,628 млрд грн чистого прибутку в порівнянні з 101,771 млн грн прибутку в 2017 році. Про це йдеться в повідомленні щодо проведення зборів акціонерів компанії.

На дивіденди за 2018 рік планується направити 50% чистого прибутку, ще 50% - на розвиток суспільства.

Виплату дивідендів НАК "Нафтогаз України", якому належить 50% + 1 акція "Укрнафти", планується здійснити до 1 липня 2019 року, іншим акціонерам - до 25 жовтня 2019 року.

"Укрнафта" в 2018 році збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5% (на 0,069 млн т) в порівнянні з 2017 роком - до 1,448 млн тонн.

Видобуток газу знизився на 2,3% (на 0,026 млн куб м) - до 1,082 млрд куб м, виробництво зрідженого газу - на 5,2% (на 6 тис тонн), до 110 тис тонн.

Источник: dt.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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