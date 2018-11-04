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Укрнафта збільшила видобуток нафти та газу

Укрнафта збільшила видобуток нафти та газу

У жовтні «Укрнафта» збільшила видобуток нафти і газу.

«Укрнафта» продовжує нарощувати виробничі показники, предає НафтоРинок.

За даними компанії в жовтні середньодобовий видобуток газу склала 3,1 млн м3 проти 3,0 млн м3 у вересні, а нафти і конденсату – тверді 4,0 тис. тонн проти 3,9 тис. тонн.

За 9 місяців 2018 «Укрнафта» збільшила видобуток нафти на 3,5% до 1,077 млн тонн. У свою чергу видобуток газу скоротився на 6,8% до 797 млн м3.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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