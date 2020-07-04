Укроборонпром одержав остаточну перемогу в суді над російською компанією у справі ДАХК “Артем”

Верховний Суд України поставив крапку у судовому спорі ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", та російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс", яка вимагала від українського виробника ракет сплатити кошти за 4 рішеннями Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації.

2 липня 2020 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду відмовив у визнанні та виконанні третього арбітражного рішення МКАС при ТПП РФ про стягнення з ДАХК "Артем" грошових коштів на суму понад 115 тис. дол. США на користь російської компанії АТ "Авіа-ФЕД-Сервіс".

Таким чином, завод "Артем" виграв у трьох з чотирьох справ за заявами "Авіа-ФЕД-Сервіс" про виконання на території України рішень МКАС при ТПП Російської Федерації про стягнення з ДАХК "Артем" коштів на загальну суму понад 2,7 млн. дол. США.

Ці кошти російська фірма намагалася стягнути з українського підприємства за договорами про поставку в Росію продукції військового призначення, укладеними ДАХК "Артем" у 2012-2014 роках. Виконання цих контрактів стало неможливим у зв’язку із російською агресією проти України та застосуванням до АТ "Авіа-ФЕД-Сервіс" персональних економічних санкцій через загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

"Нарешті Верховний Суд поставив жирну крапку у цій, без перебільшення, прецедентній справі, відмовивши у трьох з чотирьох заяв російської компанії щодо ДАХК "Артем". На жаль, одне рішення на початку року суд ухвалив не в інтересах "Артема", саме тому команда "Укроборонпрому" активно долучилася до процесу і змогла донести до суду свої аргументи. Фактично, Верховний Суд змінив власну практику і погодився, що визнання російських арбітражних рішень на користь підсанкційної компанії з держави-агресора проти українського оборонного заводу за договорами, виконання яких стало неможливим через збройну агресію Росії, порушує публічний порядок України та суперечить фундаментальним інтересам держави і суспільства. Для нас у цій серії справ головним є формування в Україні позитивної судової практики, що дозволятиме ефективно блокувати в Україні виконання рішень іноземних арбітражів, прийнятих без урахування інтересів національної безпеки України, і в інших аналогічних справах", – прокоментував перемогу в суді Даніїл Федорчук, директор з правових питань ДК "Укроборонпром".

Нагадаємо, 26 червня 2020 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду відмовила у визнанні та виконанні другого російського арбітражного рішення про стягнення з ДАХК "Артем" грошових коштів на суму понад 750 000 дол. США на користь російської компанії АТ "Авіа-ФЕД-Сервіс".

Переше рішення на користь державного "Артему" Верховний суд виніс у лютому цього року.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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