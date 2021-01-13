Укроборонпром поглиблює співпрацю з Prozorro.Продажі та відкриває реєстр нерухомості концерну, доступної для оренди

11 січня ДК "Укроборонпром" підписав меморандум із ДП "Прозорро.Продажі" щодо прозорої оренди майна державних оборонних підприємств, які входять до складу Концерну.

У пресбрифінгу з нагоди поглиблення співпраці між Укроборонпромом та Прозорро.Продажі взяли участь генеральний директор Концерну Юрій Гусєв, директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді та директор з питань активів, корпоративних прав та ДОЗ Укроборонпрому Мустафи Найєм.

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв зазначив, що основою метою поглиблення співробітництва між Концерном і Прозорро.Продажі є впровадження ефективної та прозорої системи відчуження та надання в оренду державного майна, а також розвиток добросовісної конкуренції та запобігання проявам корупції у цій сфері.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді назвала ухвалення документу великим кроком до прозорості та можливості поповнювати державний бюджет.

“Я щиро вітаю керівництво Укроборонпрому і дякую йому за те, що вони готові виводити з тіні всі відносини щодо оренди, які є навколо підприємств Концерну”, – заявила вона.

“Підписання меморандуму – це дуже вдалий приклад того, як державні підприємства спокійно і постійно вдосконалюють взаємодію між собою на користь саме державних інтересів”, – зазначив директор Прозорро.Продажі Олексій Соболев.

Згідно з умовами меморандуму

● Майно підприємств Укроборонпрому передаватиметься в оренду винятково внаслідок електронних торгів у системі “Prozorro.Продажі”: хто запропонує вищу ціну за об’єкт – того й контракт.

● Усі зацікавлені інвестори та громадськість матимуть рівний доступ до інформації про майно, яке передається в оренду, а також результатів електронних торгів з реалізації та передачі в оренду майна.

● Сторони підтверджують, що вони не толерують корупцію: не приймають оплат за сприяння або спрощення формальностей під час здійснення господарської діяльності чи за забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань.

Відповідно до даних Концерну, на кінець вересня 2020 року, з-поміж 969 кримінальних проваджень, відкритих у сфері оборонно-промислового комплексу, близько 40% стосуються незаконного заволодіння державним майном.

Зі 7441 об’єктів нерухомості загальною площею майже 9 млн м², якими володіють підприємства Укроборонпрому, близько 2 млн кв. м (1,85 млн кв. м) становить надлишкове майно, яке вже давно не задіяне у виробничих процесах підприємств Концерну, а тому може бути передане в оренду у прозорий та відкритий спосіб.

“Згідно з дослідженням ГО "StateWatch", опублікованому у вересні 2020 року, аналіз 182 договорів на оренду майна трьох підприємств ДК "Укроборонпром" в Києві (заводи “Артем”, “Маяк” та “Радар”) показав, що понад 80% об’єктів здаються в оренду за цінами, нижче ринкових. Збитки від неефективного розпорядження майном на цих підприємствах сягають щомісяця близько 3,7 млн грн. Це, звичайно, неприпустимо”, – наголосив генеральний директор Укроборонпрому.

В свою чергу Мустафа Найєм, директор з питань активів, корпоративних прав та ДОЗ Укроборонпрому, повідомив, що задля підвищення прозорості та ефективності розпорядження надлишковими активами, Укроборонпром створив Реєстр нерухомого майна, яке належить підприємствам-учасникам Концерну, доступного для оренди.

“У Реєстрі можна переглянути перелік об’єктів, доступних для оренди, їх детальний опис, технічний стан об’єкта, місцезнаходження, цільове призначення, термін оренди, контакти для зворотного зв’язку тощо. Це переважно будівлі чи споруди та приміщення під офіси. Понад 250 об’єктів загальною площею близько 380 тис. кв. м”, – заявив Мустафа Найєм.

При цьому виручені від оренди кошти спрямують на розвиток підприємств Концерну, яким ці об’єкти нерухомості належать, – на технічне переоснащення та модернізацію виробничих потужностей, виплату заборгованостей по зарплаті та спожитим комунальним послугам, у разі наявності таких.

Нагадаємо, у 2020 році підприємства Концерну змогли заробити від продажу через систему Prozorro.Продажі свого надлишкового рухомого майна близько 50 млн грн.

Крім того, завдяки ефективним управлінським рішенням Концерну у 2020 році ефективність оренди зросла на 30,1% – тепер підприємства-учасники отримують на 11,43 млн грн на рік більше.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»