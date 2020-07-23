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Укроборонпром та Торгово-промислова палата України підписали меморандум про співпрацю

Укроборонпром та Торгово-промислова палата України підписали меморандум про співпрацю

22 липня 2020 року Державний концерн “Укроборонпром” та Торгово-промислова палата України (ТТП) підписали меморандум про співпрацю.

ТПП України сприятиме кооперації державних оборонних підприємств з іноземними та вітчизняними контрагентами та залученню іноземних інвестицій в оборонну галузь.

“Пандемія коронавірусу закрила на карантин більшість країн-партнерів державного концерну Укроборонпром, змінила спосіб просування продукції наших оборонних підприємств на зовнішніх ринках. Світовий ринок озброєння адаптується до нових умов роботи і ми в Укроборонпромі шукаємо додаткові інструменти для розширення власного бізнесу і залучення іноземних партнерів до співпраці. Торгово-промислова палата України стає новим партнером Укроборонопрому для спільного розвитку і розширення міжнародного співробітництва”, – прокоментував підписання меморандуму Мустафа Найєм, заступник генерального директора Концерну з питань взаємодії з органами державної влади.

"Оборонний комплекс грав, грає і буде грати важливу роль в Україні. Задача Торгово-промислової палати – сприяти розвитку і підтримувати ринкові відносини задля того, щоб внесок як державного, так і приватного сектору був значним. Але основним пріоритетом є допомага українському оборонному комплексу для виходу на зовнішні ринки", – прокоментував співпрацю з Концерном президент ТПП Геннадій Чижиков.

Торгово-промислова палата України – недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об`єднує юридичних осіб та громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання.

Система ТПП в Україні забезпечує сприятливе бізнес-середовище в Україні, створює та розширює можливості розвитку бізнесу через відкриття нових ринків для вітчизняного експорту, сприяння динамічній інтернаціоналізації українського бізнесу та активну інтеграцію в світову економіку, вдосконалення інституційного середовища в процесі діалогу бізнесу та влади.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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