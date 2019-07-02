"Укроборонпром" у апеляційному суді відстояв інтереси України у справі "Красилівського агрегатного заводу" та російського "МИГ"

Північно-західний апеляційний господарський суд виніс рішення на користь України у справі ДП "Красилівський агрегатний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", та "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ", яка входить до складу "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акцій якої належить Російській Федерації.

У позові російської компанії до українського оборонного підприємства повністю відмовлено. Відповідне рішення було прийнято судом 27 червня.

Нагадаємо, що російське підприємство намагалось відсудити у "Красилівського агрегатного заводу" 5 млн рублів. До того ж, суд першої інстанції – Господарський суд Хмельницької області, у квітні цього року підтримав країну-агресора. Але завдяки тому, що Концерн оскаржив це рішення, інтереси українського оборонного підприємства вдалось повністю захистити.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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