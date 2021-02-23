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Укроборонпром уклав контракт з Пакистаном на 85,6 млн доларів

Укроборонпром уклав контракт з Пакистаном на 85,6 млн доларів

У рамках міжнародної виставки озброєнь IDEX–2021, яка наразі триває в ОАЕ, відбулося укладення контракту між Укроборонпромом і Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн доларів. Це першій контракт Концерну з цією країною у поточному році.

"Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції, – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв. – Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на постачання в цю країну двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2".

Крім цього відбулася зустріч Юрія Гусєва з Віцепрем’єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів Мансуром бін Заєд аль-Нахаяном. На заході було обговорено стан реалізації спільних проєктів і визначили пріоритетні напрями майбутньої співпраці.

"Найближчим часом на нас очікує активізація двосторонньої військово-технічної співпраці між Україною та ОАЕ", – наголосив Юрій Гусєв.

Варто додати, що на IDEX–2021 українська делегація досягла низки попередніх домовленостей з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Йорданією у сферах високоточної зброї, безпілотних платформ, космічних технологій, ремонту авіадвигунів тощо.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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