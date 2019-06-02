“Укрпошта” хоче продати Головпоштамт на столичному Хрещатику

“Укрпошта” не бачить необхідності у використанні будівлі Головпоштамту в Києві та хоче її продати.

Про це повідомив глава держкомпанії Ігор Смілянський на презентації річного звіту “Укрпошти”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

“Головна пошта нам не потрібен. Навіщо сидіти всій “Укрпошті”, в тому числі головного офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати”, – сказав він.

За словами Смілянського, “якщо на те буде воля держави”, компанія з задоволенням продасть історичну будівлю в центрі столиці та переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. При цьому він зазначив, що подібна стратегія відноситься не тільки до київського, а й до інших сортувальних центрів і офісах “Укрпошти” в обласних центрах.

Глава компанії також сказав, що розміщення Головпоштамту в центрі Києва викликає проблеми з доставленням пошти в разі, якщо в столиці відбуваються будь-які протестні акції або демонстрації, через які транспорт не може покинути Головпоштамт, відповідно, втрачається час доставки кореспонденції.

“Історично пошта працювала через залізницю. Так що всі сортувальні центри в регіонах розташовані біля залізничних станцій. Там можна відкрити чудові офіси, готелі. І абсолютно не потрібно, щоб туди з’їжджалися всі вантажівки “Укрпошти”, псували цим міський трафік”, – вважає гендиректор компанії.

За його словами, всі регіональні сортувальні центри вже застаріли, більшість з них, до того ж — багатоповерхові, що істотно ускладнює роботу компанії.

Для отримання можливості продати невикористовуване або збиткове майно, за словами Смілянського, “Укрпошті” необхідно отримати дозвіл уряду, оскільки зараз компанія не має на це прав.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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