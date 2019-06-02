Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 77

“Укрпошта” хоче продати Головпоштамт на столичному Хрещатику

“Укрпошта” хоче продати Головпоштамт на столичному Хрещатику

“Укрпошта” не бачить необхідності у використанні будівлі Головпоштамту в Києві та хоче її продати.

Про це повідомив глава держкомпанії Ігор Смілянський на презентації річного звіту “Укрпошти”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

“Головна пошта нам не потрібен. Навіщо сидіти всій “Укрпошті”, в тому числі головного офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати”, – сказав він.

За словами Смілянського, “якщо на те буде воля держави”, компанія з задоволенням продасть історичну будівлю в центрі столиці та переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. При цьому він зазначив, що подібна стратегія відноситься не тільки до київського, а й до інших сортувальних центрів і офісах “Укрпошти” в обласних центрах.

Глава компанії також сказав, що розміщення Головпоштамту в центрі Києва викликає проблеми з доставленням пошти в разі, якщо в столиці відбуваються будь-які протестні акції або демонстрації, через які транспорт не може покинути Головпоштамт, відповідно, втрачається час доставки кореспонденції.

“Історично пошта працювала через залізницю. Так що всі сортувальні центри в регіонах розташовані біля залізничних станцій. Там можна відкрити чудові офіси, готелі. І абсолютно не потрібно, щоб туди з’їжджалися всі вантажівки “Укрпошти”, псували цим міський трафік”, – вважає гендиректор компанії.

За його словами, всі регіональні сортувальні центри вже застаріли, більшість з них, до того ж — багатоповерхові, що істотно ускладнює роботу компанії.

Для отримання можливості продати невикористовуване або збиткове майно, за словами Смілянського, “Укрпошті” необхідно отримати дозвіл уряду, оскільки зараз компанія не має на це прав.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Катери класу «Айленд» перебувають на завершальному етапі випробувань – ВМС
Сегодня 11:18    90
На слушаниях в Гааге Украине будут помогать известные международные специалисты
Сегодня 11:04    102
Досрочные выборы в парламент: ЦИК создала 199 ОИК
Сегодня 10:50    87
В Украине сняли фильм "Несокрушимые"
Сегодня 09:57    109
Коментар щодо перебування військового майна на територіях підприємств "Укроборонпрому"
Сегодня 07:51    110
У Львові відкрили завод газового обладнання
Сегодня 07:16    122
Вашингтон хочет предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО
Сегодня 06:31    121
Украина договорилась с Коста-Рикой о безвизе
01.06.2019 12:10    115
У порту Рені розкрили деталі будівництва СПГ-терміналу
01.06.2019 11:27    147
Український фруктовий завод у Польщі стане найбільшим в Європі (ФОТО)
01.06.2019 11:01    187
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 