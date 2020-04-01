«Укрпошта» начинает предоставлять услуги ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service) в Украине

Представители «Укрпошты» сообщили, что с 1 апреля 2020 года национальный оператор связи начнет предоставлять услугу ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service) в Украине. Отметим, что данный сервис предоставляется национальными почтами-участниками Всемирного Почтового Союза, при этом отправка EMS Укрпочта будет доставлять посылки исключительно с помощью авиаперевозок.

Сервис EMS весьма популярен в мире, однако в Украине для большинства клиентов он был излишне дорогим. Именно поэтому в рамках реинтеграции услуги в Укрпошту, компания пересмотрела и значительно снизила действующие тарифы, чтобы сделать их более доступными для клиентов. С 1 апреля услуги EMS для 90% всех отправлений будут предоставляться по новой сниженной цене: для отправлений весом до 2 кг пользователи получат на 40% дешевле доставку, чем раньше предлагало Государственное предприятие специальной связи (ГПСС), а для отправлений весом до 10 кг — цену на 20% ниже.

С 1 апреля воспользоваться услугой можно будет почти в 1 тыс. отделений Укрпошты. С 1 июня более 4 тыс. автоматизированных отделений компании смогут принимать EMS отправки на экспорт. Во всех областных центрах Украины будет возможность воспользоваться услугой не выходя из дома, заказав курьерскую доставку.

На время ограничений, вызванных пандемией и массовой отменой пассажирских авиарейсов, большинство стран мира внесли ограничения на обработку отправлений EMS. Именно поэтому до конца действия карантина услуга будет работать для 57 стран. Для отправки экспорта будут использоваться грузовые авиаперевозки. После стабилизации авиасообщения и восстановления полноценной работы национальных почт средний общий срок доставки составит 7-10 дней для ключевых стран Европы, Азии и США и сервис будет доступен для доставки в 195 стран.

«В период карантина и внедрения чрезвычайной ситуации мы одна из немногих компаний, которая функционирует в обычном режиме и обеспечивает украинцев полным спектром услуг, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома и не подвергая себя опасности. Международные доставки — не исключение. Мы реинтегрирует EMS в наш продуктовый портфель и проводим активный пересмотр цен на эту услугу, чтобы больше украинских предпринимателей получили качественную ускоренную доставку и имели возможность в это нелегкое время продолжать развивать свой экспортный бизнес. Всем сотрудникам, которые работали над услугой в ГПСС, и чувствуют в себе силы продолжать, мы предлагаем присоединиться к нашей большой семьи Укрпошты», — прокомментировал Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпошты.

К отправлению в рамках услуги принимаются документы и товары весом до 30 кг. Информацию об условиях отправки можно найти в специальном разделе сайта Укрпошты по следующей ссылке.

Напомним, что услуга EMS предоставлялась Укрпоштой до 1999 года, после чего функция была возложена на ГПСС. 22 ноября 2019 года Министерство инфраструктуры Украины издало приказ об определении Укрпошты почтовым оператором, который будет предоставлять услугу EMS в Украине.

Источник: itc.ua

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