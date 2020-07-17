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Укрпошта випустила унікальні ароматизовані марки

Укрпошта випустила унікальні ароматизовані марки

Національний поштовий оператор увів в обіг поштові марки «Садовий жасмин» та «Лаванда» із серії «Садові квіти». Серія є унікальною для української філателії, адже це марки, надруковані на ароматизованому папері: легенько потерши зображення квітів на знаках поштової оплати, ви відчуєте запах жасмину і лаванди відповідно. Марки також мають незвичну круглу форму, а в їхній основі – самоклеючий папір, тобто марка наноситься на конверт у форматі наліпки.

Ескізи для серії «Садові квіти» розроблено Наталією Кохаль, членом Національної спілки художників України, автором багатьох поштових марок, зокрема — «Лелека білий» та «Соловейко східний», які здобули перше місце у конкурсі «Найкраща марка Європи — вибір колекціонера 2019».

«Сьогоднішній випуск марок – ще один доказ того, що філателія – це окремий вид мистецтва. Оригінальні сюжети, різноманітні форми, неймовірні ескізи, ароматизований папір – Укрпошта тримає високий стандарт поштових марок і в той же час виходить за рамки цих стандартів, відкриваючи нові унікальні формати. Ми в Укрпошті хочемо популяризувати філателію та зробити її цікавою для більшої кількості людей. Тому зі свого боку ми продовжуємо шукати нові ідеї та дивувати Україну і світ свіжими підходами», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбулася 15-го липня у ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна за участю генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, а також маленьких художників – вихованців дитячого центру творчості KEVIN Kids. Діти намалювали власні ескізи для марок із квітами і подарували свої картини для музею пошти.

Тираж кожної поштової марки — 100 тисяч примірників, номінал — 13,50 грн. Це тариф на пересилання простого листа масою від 50 до 250 г в межах України. До поштових марок випущено конверти, картки та виготовлено штемпель спецпогашення.

Источник: mtu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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