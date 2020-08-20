Укрспецекспорт через польський суд домігся виконання умов контракту на поставку бронетехніки в Україну

Державна компанія "Укрспецекспорт" що входить до складу ДК "Укроборонпром", розпочала процедуру примусового виконання рішення польського суду щодо компанії, яка не виконала контракт на поставку БМП для збройних сил України.

Наразі представники "Укрспецекспорту" перебувають на території Республіки Польщі, де в примусовому порядку здійснюють виконання контракту, а саме, доставку броньованої техніки на територію України. Виконання рішення суду забезпечують представники місцевої влади.

У липні минулого року року Польський суд задовольнив позов української державної компанії "Укрспецекспорт" до польської компанії "Вторпласт СА" та зобов’язав останню поставити 26 одиниць техніки Україні, а також повернути авансові платежі за контрактами та компенсувати судові витрати, усього – понад 3 мільйони доларів США, повідомив генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря.

"Через невиконання умов контракту польською стороною ми були вимушені звернутись до суду, який виніс рішення на користь України. Ми рік судилися і виграли всі позови, захищаючи інтереси України. На даний час представники нашої компанії забезпечують доставку БМП до нашої країни. Усі аргументи, які наводили представники компанії "Вторпласт" в суді були визнані безпідставними. Польська компанія не представила жодних обґрунтованих, серйозних причин, які б дозволили їй не виконувати умови контракту та зривати терміни поставки машин. Насправді вона могла у передбаченому порядку, згідно з домовленостями, реалізовувати українське замовлення", – зазначив Генеральний директор "Укрспецекспорту".

Він, також, висловив сподівання, що найближчим часом ці БМП перетнуть кордон України та стануть на озброєння ЗСУ. "Таким чином державне оборонне замовлення буде виконане. Кожна вкладена в укріплення нашого оборонного потенціалу гривня має працювати на зміцнення нашої армії. Зміцнення обороноздатності держави є нашим пріоритетом номер один", – наголосив Вадим Ноздря.

Нагадаємо, контракт з польською фірмою був підписаний ще у 2016 році. "Укрспецекспорт" мав придбати для потреб ЗСУ 93 бойові машини піхоти. Загальна вартість контракту становила понад 15 мільйонів доларів. У 2016 році, після отримання авансового платежу, Україна отримала перші 20 бойових машин, решта мала бути отримана до кінця 2018 року. Однак компанія "Вторпласт СА" не виконала свої зобов’язання і до сьогодні, обіцяна техніка до України так і не потрапила, розповів Генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря.

Він висловив подяку МЗС України та Посольству України в Республіці Польща, представники якого активно сприяють роботі представників "Укрспецекспорту" в Польщі.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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