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Укрспецекспорт: валютні надходження до держбюджету вже другий рік поспіль ростуть

Укрспецекспорт: валютні надходження до держбюджету вже другий рік поспіль ростуть

За перше півріччя 2021 року Державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», сплатила податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на суму 213,4 млн грн, що на 23,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік. Про це йшлося на зборах трудового колективу Укрспецекспорту, присвячених підбиттю підсумків роботи компанії за перші шість місяців поточного року.

Крім того, у січні–червні 2021 року ДК «Укрспецекспорт» уклала у 4,5 раза більше контрактів, ніж за аналогічний період минулого року, – на суму 209,28 млн дол.

«Цьогоріч у нас значно амбітніші плани, ніж торік: ДК «Укрспецекспорт» має забезпечити 307 млн дол загальних надходжень та укласти зовнішньоекономічних контрактів на суму 400 млн дол. Враховуючи успішні результати першого півріччя, цей план є цілком досяжним», – наголосив Вадим Ноздря, генеральний директор ДК «Укрспецекспорт».

«У цьому році ДК «Укрспецекспорт» розраховує підписати низку масштабних угод, які матимуть важливий вплив на подальший розвиток декількох галузей військово-промислового комплексу України, а також на поглиблення військово-технічної співпраці з рядом країн – стратегічних партнерів», – додав Вадим Ноздря.

Укрспецекспорт: валютні надходження до держбюджету вже другий рік поспіль ростуть

Укрспецекспорт: валютні надходження до держбюджету вже другий рік поспіль ростуть

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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