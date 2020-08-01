Укрспецекспорт виконав два контракти ДОЗ: для правоохоронного органу та ЗСУ

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершила виконання контрактів в рамках державного оборонного замовлення та поставила продукцію військового призначення для одного з правоохоронних органів і Збройних сил України.

Про це повідомив директор УСЕ Вадим Ноздря.

Крім того, триває успішне виконання замовлення з постачання товарів військового призначення для однієї зі спецслужб України.

"Нещодавно, в рамках виконання державного оборонного замовлення, "Укрспецекспорт" доставив з однієї з країн-членів НАТО важливі вироби військового призначення, які отримав один з правоохоронних органів України. Також ми поставили для нашого війська високоточні керовані боєприпаси з Європи і продовжуємо поставки продукції в одну зі спецслужб України. Відтак, контракти в рамках ДОЗ виконуються вчасно і у повному обсязі, хоча економічні умови для цього наразі не найкращі", – розповів Вадим Ноздря.

Виконання таких замовлень – черговий внесок компанії "Укрспецекспорт" у посилення боєздатності української армії, спецслужб та правоохоронних органів, а також обороноздатності всієї країни в цілому, адже поставки продукції відбуваються у складних умовах світової пандемії та карантинних обмежень.

Закриття кордонів суттєво ускладнило зовнішньоекономічні зв’язки та відобразилося на обсягах експорту українського озброєння та військової техніки, пояснюють в "Укрспецекспорті".

Водночас, експортери "Укроборонпрому" продовжують вчасно виконувати зобов’язання по зовнішнім контрактам і коронавірус не став перешкодою для виконання державного оборонного замовлення підприємствами-учасниками УОП.

"Хочу наголосити, для "Укрспецекспорту" коронавірус – не виклик, а можливість. У нових реаліях компанія знайшла можливості та інструменти так само успішно працювати з міжнародними партнерами для зміцнення обороноздатності нашої країни, як це було до пандемії", – додав Вадим Ноздря.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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