Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 30

Укрспецекспорт виконав два контракти ДОЗ: для правоохоронного органу та ЗСУ

Укрспецекспорт виконав два контракти ДОЗ: для правоохоронного органу та ЗСУ

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершила виконання контрактів в рамках державного оборонного замовлення та поставила продукцію військового призначення для одного з правоохоронних органів і Збройних сил України.

Про це повідомив директор УСЕ Вадим Ноздря.

Крім того, триває успішне виконання замовлення з постачання товарів військового призначення для однієї зі спецслужб України.

"Нещодавно, в рамках виконання державного оборонного замовлення, "Укрспецекспорт" доставив з однієї з країн-членів НАТО важливі вироби військового призначення, які отримав один з правоохоронних органів України. Також ми поставили для нашого війська високоточні керовані боєприпаси з Європи і продовжуємо поставки продукції в одну зі спецслужб України. Відтак, контракти в рамках ДОЗ виконуються вчасно і у повному обсязі, хоча економічні умови для цього наразі не найкращі", – розповів Вадим Ноздря.

Виконання таких замовлень – черговий внесок компанії "Укрспецекспорт" у посилення боєздатності української армії, спецслужб та правоохоронних органів, а також обороноздатності всієї країни в цілому, адже поставки продукції відбуваються у складних умовах світової пандемії та карантинних обмежень.

Закриття кордонів суттєво ускладнило зовнішньоекономічні зв’язки та відобразилося на обсягах експорту українського озброєння та військової техніки, пояснюють в "Укрспецекспорті".

Водночас, експортери "Укроборонпрому" продовжують вчасно виконувати зобов’язання по зовнішнім контрактам і коронавірус не став перешкодою для виконання державного оборонного замовлення підприємствами-учасниками УОП.

"Хочу наголосити, для "Укрспецекспорту" коронавірус – не виклик, а можливість. У нових реаліях компанія знайшла можливості та інструменти так само успішно працювати з міжнародними партнерами для зміцнення обороноздатності нашої країни, як це було до пандемії", – додав Вадим Ноздря.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона “шведського столу” в їдальнях – затверджено рекомендації закладам освіти для роботи з 1 вересня
Сегодня 08:05    46
В Україні майже не залишилося засекречених документів часів СРСР
Сегодня 07:02    59
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 липня
Сегодня 06:51    55
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:10    76
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 06:00    87
Майже 400 тис осіб взяли участь у цьогорічній основній сесії ЗНО, з них на відмінно її склали 447 учасників
31.07.2020 09:53    118
Швидка буде доїжджати до пацієнта скоріше, ми запровадимо новий принцип виклику без прив‘язки до області - Максим Степанов
31.07.2020 09:20    159
У МОЗ повідомили, як вчитимуться школярі з вересня
31.07.2020 08:40    355
Україна оголосила про проведення розрахунків за новими облігаціями на 2 мільярди доларів
31.07.2020 08:21    100
Грошову винагороду за виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення отримуватимуть більше військовослужбовців
31.07.2020 08:03    113
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 