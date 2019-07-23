“Укрзалізниця” може закупити маневрові локомотиви Toshiba

“Укрзалізниця” підписала меморандум з компанією Toshiba для розв’язання проблеми дефіциту маневрових локомотивів в парку компанії.

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ “Укрзалізниця” Антон Саболевскій.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

“Зараз вивчаються різні варіанти розв’язання питання дефіциту цього рухомого складу. Зокрема, підписано меморандум з компанією Toshiba, яка виконує контракт на постачання гібридних маневрових локомотивів для Deutsche Bahn”, – заявив Саболевскій.

“Німецький досвід нам стане в пригоді. Вивчаються й інші варіанти придбання локомотивів на гібридних, електричних або водневих двигунах”, – додав топменеджер “Укрзалізниці”.

Також він повідомив, що УЗ планує витратити 4,4 млрд грн на ремонт і відновлення наявних маневрових локомотивів.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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