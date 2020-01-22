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Укрзалізниця підписала меморандум з Китаєм щодо розвитку вантажних перевезень

Укрзалізниця підписала меморандум з Китаєм щодо розвитку вантажних перевезень

АТ “Укрзалізниця” та China Railway Construction Corp. Ltd підписали меморандум про взаєморозуміння. Метою підписання меморандуму є співпраця з розвитку залізничної інфраструктури України та розвиток залізничних перевезень між країнами.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

В рамках підписаного меморандуму сторони планують обмінюватися досвідом і проводити спільні заходи для розвитку залізничного сполучення Китай-Україна і пошуку інвесторів. Міністр інфраструктури Владислав Криклій, у присутності якого було підписано документ зазначив, що підписання меморандуму є важливим етапом співпраці для розвитку залізничного сполучення в напрямку Україна-КНР, залучення китайських партнерів для модернізації української залізниці та реалізації транзитного потенціалу України в повідомленні ЄС-Китай. Крім того міністр інфраструктури поінформував, що CRCC вирішила відкрити своє представництво в Україні.

Це вже не перший меморандум, підписаний між китайськими компаніями та “Укрзалізницею”. У вересні 2018 року був підписаний меморандум, націлений на оновлення парку електровозів Укрзалізниці. У жовтні 2019-го року “Укрзалізниця” підтвердила зацікавленість в постачаннях китайських електровозів виробництва CRRC Corporation Limited.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов

Новости портала «Весь Харьков»

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