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"Укрзалізниця" відтермінувала на 3 роки сплату 200 мільйонів доларів українській "доньці" "Сбербанку"

Укрзалізниця відтермінувала на 3 роки сплату 200 мільйонів доларів українській доньці Сбербанку

"Укрзалізниця" успішно завершила реструктуризацію боргу перед Сбербанк (Україна") на суму близько 200 млн доларів, що підлягав погашенню до кінця липня поточного року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Враховуючи негативний вплив пандемії на фінансові ринки, Укрзалізницею проведено реструктуризацію зазначеного боргу на термін до 3-х років з можливістю дострокового погашення. Компанія планує подальше рефінансування боргу з міжнародного ринку капіталів або від одного з українських банків", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що угода матиме позитивний ефект на стан ліквідності компанії та дозволить забезпечити необхідний рівень фінансування поточних видатків.

В УЗ зазначають, що реструктуризація стала можливою завдяки конструктивній позиції кредитора і Укрзалізниці, та завдяки підтримці Національного банку та Міністерства фінансів

Источник: epravda.com.ua

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