Ультразвуковой отпугиватель собак: как подобрать хорошее устройство

Собака — не только друг и любимый питомец, но и источник опасности. Особенно это касается брошенных животных, вынужденных выживать на улице. Нередки ситуации, когда злые и голодные псы нападают на прохожих, не только пугая, но причиняя реальный вред.

Хороший способ обезопасить себя от нападения — компактный ультразвуковой отпугиватель собак. Стоит такой прибор недорого, а помещается в небольшую женскую сумочку. Для защиты детей можно использовать миниприбор в виде брелочка, его легко прикрепить к рюкзаку или поясу ребенка. Купить ультразвуковой отпугиватель можно в магазинах для охотников и рыболовов или в интернете, перейдя по ссылке: https://ohrana.ua/prosteyshie-signalizatsii/samooborona-lovushki-dlya-vora/ultrazvukovie-otpugivateli-sobak/.

УЗ-отпугиватель — что за прибор

Отпугиватель представляет собой компактное электронное устройство, способное воспроизводить звуковые высокочастотные колебания. Человеческое ухо не улавливает звуки выше отметки 20 МГц, поэтому для людей отпугиватель безопасен. На животных звуки высокой частоты действуют подавляюще, вызывая дискомфорт и даже болезненные ощущения, поэтому ультразвуковая волна, направленная на собаку, заставляет ее отступить и отказаться от нападения.

Некоторые приборы оснащены дополнительными опциями, способными отпугнуть животное. Например, отпугиватели собак часто имеют:

встроенный стробоскоп — прибор, выдающий резкие и яркие вспышки света, дезориентирующие собаку;

искровый разрядник по типу электрошокера — издает громкий пугающий треск, вынуждающий животное отойти дальше.

Такие приборы намного эффективнее, но стоят дороже. Кроме того, каждая опция влияет на заряд батареи или аккумулятора и уменьшает время работы до момента разрядки.

Как подобрать хороший ультразвуковой отпугиватель

Все приборы, предназначенные для защиты от агрессивных животных, работают по одному принципу. Выбирая наиболее подходящий, важно принимать во внимание потребительские характеристики устройства:

Дальность действия. Чтобы обезопасить себя от нападения на улице, достаточно 10-15 м. Устройства с дальностью действия более 20 м смогут держать собаку на расстоянии, даже если на пути имеется препятствие.

Направленность излучения. В продаже имеются приборы, способные выдавать узконаправленную или рассеянную волну. Первые эффективны при воздействии на одно животное, вторые помогут удержать на расстоянии целую стаю.

Мощность излучения. Этот показатель должен находиться в диапазоне 100–130 дБ. Звук мощностью менее 100 дБ не окажет на собаку влияния, а работа прибора мощностью свыше 130 дБ может вызывать неприятные ощущения у людей с чувствительным слухом.

Источник питания. В продаже имеется 2 варианта: на батарейках и на аккумуляторах. Первые работают стабильнее, но их каждый раз придется покупать заново. Вторые можно просто подзарядить, но стоят они дороже. Кроме того, при сильном морозе прибор на аккумуляторах может просто не сработать.

Важно обращать внимание и на качество сборки устройства, и на материалы, из которых оно изготовлено. Прочный корпус, влагонепроницаемость и удобные переключатели существенно повышают эффективность ультразвукового отпугивателя.