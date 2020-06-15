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Уряд планує приватизацію так, щоб отримати від неї найбільший ефект, – Денис Шмигаль

Уряд планує приватизацію так, щоб отримати від неї найбільший ефект, – Денис Шмигаль

Приватизація державних підприємств – це один з тих пріоритетів, який має надати поштовх розвитку української економіки, що постраждала від епідемії коронавірусу.

Про це на прес-конференції за результатами 100 днів роботи Кабінету Міністрів заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, приватизацію має оживити малий і середній бізнес, але поки мова йде тільки про малу приватизацію. «У нас сьогодні є в Україні майже під 4000 державних підприємств, які знаходяться в різному стані... Є напівзнищені, напівбанкрути з боргами. І такі неефективні малі та середні підприємства потрібно в першу чергу приватизувати. Дати людям змогу навести там порядок, заробляти там гроші, платити податки, створювати нові робочі місця», - зазначив очільник Уряду.

За його словами, така стратегія активно опрацьовується з Фондом державного майна, і в цьому році для приватизації готується близько 300 малих і середніх підприємств.

«Стосовно великих підприємств, які можуть бути приватизовані, ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах говорити про їх продаж некоректно - в нинішніх умовах не буде ринкової ціни», - підсумував Денис Шмигаль.

Источник: kmu.gov.ua

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