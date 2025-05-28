Уряд повідомив, як довго ще даватимуть кредити під 1% річних

Уряд ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування (замість двох, як було раніше), після чого становитиме 5% річних.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Ми розширили термін, впродовж якого компанії у зонах високого воєнного ризику зможуть виплачувати кредит саме під 1%. Відтепер це п’ять років замість двох. Це більше стабільності для бізнесу і більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток", — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Нині зони високого воєнного ризику залучають понад 20% всіх кредитів за програмою "5-7-9%". Для багатьох вони стають чи не єдиною можливістю підтримувати роботу. Тому нам дуже важливо, щоб бізнес продовжив отримувати доступ до пільгових кредитних коштів на покращених умовах", — додала вона.

До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження, нагадує Мінекономіки.

Серед них — окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

З початку 2025 року бізнес отримав 11,2 тисяч пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 35,4 млрд гривень. З них 7,5 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Джерело: epravda.com.ua

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