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Уряд прийняв рішення про повне та часткове звільнення орендарів державного майна від сплати орендної плати на час карантину

Уряд прийняв рішення про повне та часткове звільнення орендарів державного майна від сплати орендної плати на час карантину

15 липня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовану і підготовлену Фондом державного майна постанову, яка звільняє орендарів державної власності від орендної плати або ж надає знижки в 50% та 75% в залежності від типів їхньої діяльності на період карантину.

Метою прийнятого рішення є надання підтримки бізнесу, який несе збитки у кризових умовах, спричинених пандемією коронавірусної інфекції.

Відповідно до ухваленої Постанови, до переліку орендарів, які повністю звільняються від орендної плати за користування нерухомим державним майном на час карантину, належать:

ті, які орендують приміщення в учбових корпусах закладів освіти державної форми власності,

ті, які орендують приміщення для розміщення приватних закладів освіти і державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, державних та комунальних закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти, фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, бібліотек, музеїв та інші,

ті, які орендують приміщення з метою організації концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності, побутового обслуговування населення; здійснення туроператорської та турагентської діяльності.

До переліку орендарів, для яких орендна плата за нерухоме державне майно знижена на 50%, належать:

ті, які використовують нерухоме державне майно для розміщення закладів харчування, ксерокопіювальної техніки, комп'ютерних клубів та інтернет-кафе, торговельних об'єктів з продажу промислових товарів (крім таких, що здійснюють роздрібну торгівлю засобами гігієни) і продажу непродовольчих товарів, що були у використанні, виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні, виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі, отелів, транспортних підприємств з перевезення пасажирів, офісних приміщень;

українські юридичні і фізичні особи, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах;

суб'єкти кінематографічної діяльності, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

Третя категорія орендарів – які отримали знижку в розмірі 75%. До них належать орендарі, які використовують нерухоме державне майно для розміщення на території аеропортів:

кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв,

ресторанів, ресторанів з нічним режимом роботи;

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

торговельних об'єктів.

Источник: spfu.gov.ua

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