Уряд прийняв рішення про повне та часткове звільнення орендарів державного майна від сплати орендної плати на час карантину

15 липня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовану і підготовлену Фондом державного майна постанову, яка звільняє орендарів державної власності від орендної плати або ж надає знижки в 50% та 75% в залежності від типів їхньої діяльності на період карантину.

Метою прийнятого рішення є надання підтримки бізнесу, який несе збитки у кризових умовах, спричинених пандемією коронавірусної інфекції.

Відповідно до ухваленої Постанови, до переліку орендарів, які повністю звільняються від орендної плати за користування нерухомим державним майном на час карантину, належать:

ті, які орендують приміщення в учбових корпусах закладів освіти державної форми власності,

ті, які орендують приміщення для розміщення приватних закладів освіти і державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, державних та комунальних закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти, фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, бібліотек, музеїв та інші,

ті, які орендують приміщення з метою організації концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності, побутового обслуговування населення; здійснення туроператорської та турагентської діяльності.

До переліку орендарів, для яких орендна плата за нерухоме державне майно знижена на 50%, належать:

ті, які використовують нерухоме державне майно для розміщення закладів харчування, ксерокопіювальної техніки, комп'ютерних клубів та інтернет-кафе, торговельних об'єктів з продажу промислових товарів (крім таких, що здійснюють роздрібну торгівлю засобами гігієни) і продажу непродовольчих товарів, що були у використанні, виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні, виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі, отелів, транспортних підприємств з перевезення пасажирів, офісних приміщень;

українські юридичні і фізичні особи, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах;

суб'єкти кінематографічної діяльності, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

Третя категорія орендарів – які отримали знижку в розмірі 75%. До них належать орендарі, які використовують нерухоме державне майно для розміщення на території аеропортів:

кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв,

ресторанів, ресторанів з нічним режимом роботи;

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

торговельних об'єктів.

Источник: spfu.gov.ua

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